Von Tanja Rest

Der britische Popstar Harry Styles ist mit Perlenohrringen bei der Met Gala erschienen, er hat den Teen Choice Award in der Kategorie "Male Hottie" mit rosa lackierten Fingernägeln entgegengenommen und dem Rolling Stone anvertraut, dass er Pink für "die einzig wahre Rock-'n'-Roll-Farbe" hält. In einer Wochenendausgabe des Guardian war er bereits in Rüschenbluse und einem Kleid von Comme des Garçons zu besichtigen. Dass dieser Womanizer nun abermals in Frauenkleider steigt, jetzt eben in eine romantische Robe von Gucci, da möchte man direkt gelangweilt abwinken und fragen: Kopiert sich Styles mit seinen 26 Jährchen womöglich schon selbst?