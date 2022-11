Von Jakob Biazza

Der Moment, an dem Snoop Dogg den Anschluss an den Zeitgeist verlor (temporär wenigstens), ist auf Kamera festgehalten. Der Rapper sitzt da mit ein paar Kollegen in der Sendung GGN. 50 Cent ist da und G-Unit, man raucht mit der Gediegenheit alter Herren- und Zigarren-Clubs vor sich hin und versichert sich gegenseitig, wie wichtig künstlerische Eigenständigkeit ist, als Snoop in ein kurzes Opa-erzählt-vom-Krieg-Lamento verfällt: Was gerade falsch laufe, sagt er, sei, dass alle Rapper gleich klängen. Dann imitiert er den so inkriminierten Rap-Stil unter großem Gegacker der Anwesenden mit (in der Tat sehr lustigen) "Hahaha, hehehe, hihihi"-Lauten.