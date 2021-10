Was "da unten ist", wird nicht gezeigt: Im italienischen Pavillon auf der Expo in Dubai ist nur die obere Hälfte der David-Statue zu sehen. Es handelt sich um eine Reproduktion der Figur aus dem 3-D-Drucker.

Von Gerhard Matzig

"Geschichte und Innovation", sagt Paolo Glisenti als italienischer Generalkommissar für die Expo in Dubai gegenüber der New York Times, "das interessiert uns." Dinara Aksyanova aus Moskau sieht das anders. Die Besucherin der Weltausstellung sagt der Nachrichtenagentur AP: "Das Interessante ist doch das, was da unten ist." Glisentis Interesse an der 3-D-Drucktecknik ist also das eine - und Aksyanovas Interesse am Penis ist das andere. Übrigens ist es erfrischend, wenn man als Mann endlich mal wieder auf den reinen Sexismus reduziert wird. Doch, echt jetzt, danke.