"Wenigstens hatten sie alle teure Schuhe an": Vor dem Gespräch hatte Michael Ostrowski eine Lesung in Berlin - leider.

Von Christian Mayer

Schmiergeld möglichst stilvoll an den Mann oder an die Frau zu bringen, wie das in Brüssel, aber auch in der Republik Österreich vorkommen kann, ist gar keine so leichte Übung. Michael Ostrowski und Gerhard Polt machen es im Kinofilm "Der Onkel" ganz lässig: Indem sie bei ihrer Verabredung einfach im Auto sitzen bleiben und die Übergabe des prall gefüllten Geldsackerls mit einer Flasche Haselnusslikör begießen. Peinlich? Aber geh, nur der gerechte Lohn für eine Gegenleistung! Ist doch vollkommen klar, dass man für eine "Expertise" auch anständig bezahlen muss, wie es Gerhard Polt treffend formuliert.