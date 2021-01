Gastbeitrag von Michael Maar

Man kann von Peter Handke halten, was man will, seine Titel waren immer gut. Gute Titel sind zeitlos, oder besser: Sie passen sich den wechselnden Zeiten an. Sie ändern ihre Farbe und Schattierung je nach Hintergrund, so wie der Oktopus, der binnen Sekunden mit dem Korallenriff oder der Sandbank verschmilzt.