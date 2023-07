Von Thorsten Schmitz

Auf Twitter ist die Gefahr groß, in Anfeindungen, Unterstellungen und Behauptungen zu ersaufen. Weil der Geschäftszweck der Firma und vieler Nutzer lautet: Krawall. Was war da also diesmal schon wieder los, als James Jackson, den bislang kaum jemand kannte, am Montag vergangener Woche um 14.45 Uhr einen Artikel ins Netz stellte, den er für das britische Onlinemagazin Hyphen geschrieben hatte, das bis dahin kaum jemand kannte?