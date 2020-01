Lars Eidinger:"Es geht in meiner Kunst nicht um Moral"

"Es geht in meiner Kunst nicht um Moral"

Lars Eidinger ist ein vielseitig aktiver Künstler. Als Schauspieler ist er ein Star der Berliner Schaubühne, im Kino und im Fernsehen war er in "Babylon Berlin" und in dem Film "25 Km/h" zu sehen. Eidinger arbeitet als DJ ("Autistic Disco"), stellt seine Fotos und Filme aus und bespielt mit ihnen seinen Instagram-Account. Der Selbstdarstellungsvirtuose hat mehr als 100 000 Instagram-Abonnenten, wenn es für eine Theateraufführung mit Eidinger noch Karten gibt, meldet er das einfach auf seinem Account. Als er vor kurzem eine Ledertasche für Bree entwarf und dafür auf Instagram Werbung machte, erntete er heftige Kritik. Der Vorwurf: Seine Fotos ästhetisierten das Elend, Eidinger posiere als Obdachloser. Wir trafen den Schauspieler nach einer Probe für seine neue Arbeit, "Peer Gynt", an der Berliner Schaubühne.