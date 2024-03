Von Alexander Menden

Damien Hirst ist ein unbestrittener Vorreiter der zeitgenössischen Kunst. Er erweiterte gemeinsam mit anderen sogenannten Young British Artists die Vorstellung davon, wie schockierend Kunst sein kann. Eine Arbeit von 1991, "The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living", ein Hai in Formaldehyd, machte ihn weltberühmt. Doch nun könnte Hirsts Erfolg einen Dämpfer bekommen: Laut dem Guardian sind drei Formaldehyd-Werke des Künstlers, die angeblich aus den Neunzigerjahren stammen, in Wahrheit von 2017.