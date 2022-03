Von Nele Pollatschek

Irgendwie schön, dass es noch Konflikte gibt, bei denen man, neben allem humanitären und nuklearen Ernst, auch sagen kann, dass sie enorm komisch sind. Fünf ehemalige Präsidenten des Pen, also des Autorenvereins, der sich gegen jede "Art der Unterdrückung der freien Meinungsäußerung" einsetzt, drängen in einem Brief den amtierenden Präsidenten, Deniz Yücel, sein Amt niederzulegen, weil er sich unter anderem auf der Lit. Cologne für eine Flugverbotszone und somit für das direkte militärische Eingreifen der Nato in den Ukraine-Krieg ausgesprochen hat. Wenn man den fünf Ex-Präsidenten - unterzeichnet haben den Brief Gert Heidenreich, Christoph Hein, Johano Strasser, Josef Haslinger und Regula Venske - gegenüber ungnädig sein möchte, ließe sich das so zusammenfassen: "Skandal! Präsident des Vereins der freien Worte äußert freie Worte!"