Wie bleibt man in trüben Zeiten kontemporär und nah am Herzen, ohne allen Spaß zu verlieren? Begegnungen mit der formidablen Band Kraftklub. Anlass: andauernde Liebe und das neue Album.

Von Cornelius Pollmer

Zu Beginn die herzliche Bitte, mal kurz den Seatbelt zu fasten, es geht für ein paar Takte nach Chemnitz und dorthin reist man ja nicht alle Tage. Es ist der 3. September 2022 und als Reporter muss man an diesem Abend wirklich nichts weiter tun, als so treudoof in der Gegend herumzustehen, wie Gott, der Restsozialismus und das geschätzte Elternhaus einen nunmal haben werden lassen. Es fliegt einem - seltenes Glück - trotzdem fast alles in den Block, was man über die große deutsche Band Kraftklub wissen sollte.