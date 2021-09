Von Catrin Lorch

Eine niedrige Festung schiebt sich am Eifelwall mit Wucht in die Einfahrt zur Kölner Innenstadt. Die Front aus gleichmäßig gesetzten Metallrippen wirkt wie ein unüberwindbarer Zaun, hinter dem ein dunkler, bronzebrauner Kubus aufragt. Das Kölner Stadtarchiv, das am Freitag mit einem Festakt eröffnet wurde, sitzt schwer im Geflecht der Stadt. Das soll es wohl auch - ist es doch die architektonische Antwort auf ein Unglück, ein gebautes Gegengewicht zu dem Trauma, das der Einsturz des Vorgängerbaus auf der Severinstraße bedeutete.