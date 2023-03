Kirsten Dene als ältere Schwester in Thomas Bernhards "Ritter Dene Voss". Das Bild ist von 2004, als Claus Peymann das 1986 uraufgeführte Stück auch am Berliner Ensemble herausbrachte.

Von Hermann Beil

Ein Loblied auf Kisten Dene zu ihrem 80. Geburtstag - das kann nur ein wundersam vielstimmiger Gesang aller ihrer Rollen sein, die sie gespielt hat, seit sie 1961 am Schauspiel Essen anfing. Ja, ein Gesang, angestimmt von all ihren Rollen, denn Denes Spiel machte ihre Figuren so unmittelbar direkt erlebbar, dass sie im Gedächtnis des Herzens und im Bewusstsein des Theaters weiterleben: Annabella, Luise, Johanna auf dem Scheiterhaufen, Hete, Kunigunde, Jim Boy, Iphigenie, Leonore Sanvitale, Thusnelda, die Rosalinde in der "Fledermaus", Heiner Müllers Medea, Mutter Courage, Nestroys Frau von Cypressenburg, Eve, Hedwig Tell, Büchners Marie, Mascha, Elfriede Jelineks Isolde, Lady Macbeth, Helena, Caliban, Olga, Lady Bracknell, Frau John, Clara, Frau Wahl, Frau Alving, Agaue, Violet Weston, Yvonne Blume...