Von Susan Vahabzadeh

Als Morgan Freeman vor fast zwanzig Jahren im Kinofilm "Bruce allmächtig" in schneeweißem Anzug als Gott auftrat, widerfuhr ihm eine Art Heiligsprechung. Kein anderer als der Mann mit der unvergleichlichen Stimme wäre mit dieser Rolle durchgekommen, vielleicht, weil er seine Rollen, von "Die Verurteilten" bis Nelson Mandela in "Invictus", gewählt hat, als sei jeder Film ein Ausdruck von Moral, Anstand, Gewissen. Schnitt. Sonntag, WM-Eröffnungsfeier, Katar: Morgan Freeman ist in einer bizarren Rolle zu sehen - der oscargekrönte Schauspieler, 85 Jahre alt, sagt da in dröhnender "Bruce allmächtig"-Stimme wie vom Himmel herab, was in diesem Moment passiere, sei "so viel größer als das, was uns trennt", und "die Erde ist ein großes Zelt". Freeman, der mal gesagt hat, er sei womöglich tatsächlich Gott, "weil wir Gott sowieso nur erfunden haben", ist plötzlich der große Freisprecher für Katar.