Von Andrian Kreye

Keith Levene ist gestorben, der Gitarrist, der das Klangbild jener Musik geprägt hat, die als Post-Punk nur als Zwischenkapitel des Rock in die Geschichte einging. Die Meinungen gehen auseinander, warum er als Gründungsmitglied der britischen Punk-Titanen The Clash 1976 nur einen Sommer lang dabei war, warum er auf dem ersten Album dann nur noch einen Credit als Mitautor eines einzigen Songs hatte und Mick Jones die Lead-Gitarre spielte. Politik? Drogen? Kreative Meinungsverschiedenheiten? Alles das? Der Mann war ja erst 19, allerbestes Sturm-und-Drang-Alter, da spielen diese Dinge allgewaltige Rollen, zumal, wenn man zur Speerspitze einer neuen Bewegung gehört.

Viel wichtiger aber war er als Mitbegründer von Public Image Ltd. (PIL). Das geht manchmal etwas unter, weil es eine Band der zweiten Stunde war. Frontmann war John Lydon, der unter seinem Künstlernamen Johnny Rotten als Sänger der Sex Pistols zum Gründervater des britischen Punk erklärt worden war. The Clash hatten für die öfter mal als Vorband gespielt. Levene hatte ihn während eines Konzertes angesprochen, und sie verabredeten, dass sie eine Band gründen würden, wenn sich die Sex Pistols auflösen. 1978 war es so weit. Sie holten sich den Bassisten Jah Wobble dazu. Die Schlagzeuger wechselten.

Er hat Spuren hinterlassen, bei den "Red Hot Chili Peppers", "U2" und Nick Cave

Der erste Song des ersten Albums mit dem Titel "Theme" wurde dann zum Gründungsmanifest des Post-Punk. Lydon kotzte sich neun Minuten lang in seinem Jammerbrüllton über die hohle Imagemaschine der Punk-Mode aus. Jim Walker spielte dazu ein zeitlupenhaftes Holzhammerschlagzeug, Jah Wobble zentrierte den Wahnsinn mit einem Bassmotiv, das irgendwo aus den Tiefen des Reggae kam. Und Levene definierte das Gitarrenspiel neu. Wenn man mal beim englischen Wortspiel der Rockgitarre als Axt bleibt, verwandelte er das Hackbeil des Punk in eine Flex, die Funken und Metallsplitter sprüht. Da entstand über die Strecke hin eine Firewall aus Pathos, Atonalität und Berserkertum. Da war nicht viel übrig von der griffigen Einfachheit des Punk.

Als PIL dann 1984 mit dem Album "This is what you want ... this is what you get" und der Hitsingle "This Is Not A Love Song" zu einer leichter verdaulichen New-Wave-Band mutierte, war Levene schon nicht mehr dabei. 1985 zog er nach Los Angeles um, arbeitete vor allem als Produzent. Er arbeitete mit den Red Hot Chili Peppers, die auch auf seinem ersten Soloalbum spielten. Er produzierte Hip-Hop mit Ice-T und Tone Loc, spielte mal hier, mal da. Aber auch wenn er nie mehr in den Zenit der Rockgeschichte rückte, hatte er seine Spuren längst hinterlassen. Man hört sie in der Kantigkeit der Chili Peppers, in den Kristallwänden von U2's "The Edge" und in den Abgründen von Nick Caves The Bad Seeds.

Am 11. November ist Keith Levene an den Folgen einer Krebserkrankung daheim im britischen Norfolk gestorben. Er wurde 65 Jahre alt.