Interview von Thomas Steinfeld

Der Schriftsteller Karl Ove Knausgård sitzt in London, zum Gespräch per Video zugeschaltet, über sich ein gläsernes Dach, um ihn herum Büchermauern. Er raucht ohne Unterbrechung, so wie es auch mehrere der Figuren tun, die in seinem jüngsten Roman "Der Morgenstern" auftreten: als könnten sie sich damit gleichsam von sich selbst entbinden. Von lauter solchen Akten, wie seine Protagonisten sie betrachten, handelt dieses Buch. In der Welt der Dinge wächst ihnen etwas anderes entgegen: ein neuer Stern, von dem man bald ahnt, dass er das Ende der alten Welt ankündet.