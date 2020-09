Nachruf von Joseph Hanimann, Paris

In Paris und weit darüber hinaus ist es am Mittwochabend plötzlich stiller geworden. Die Stimme einer historisch gewordenen Zeit, die sich einst mit Sartre, Camus, Prévert, Boris Vian austauschte und bis vor vier Jahren immer noch auf die Bühne trat, ist endgültig verstummt. Der letzte Faden mit den Jahren des Existentialismus von Saint-Germain-des-Prés ist gerissen, der Ruck ins Jetzt ist erfolgt. Bleiben die Erinnerungen, die nun von überall her anschwellen.

Dabei war Juliette Gréco bei weitem nicht nur eine Stimme, die ihre Jungmädchenuntertöne mit den Jahren immer weiter vertiefte. Die 1927 in Montpellier Geborene war eine Leuchtfigur der Nacht, ein schwarzer Engel des Nachkriegsglücks, eine verkörperte Liberté. Trotz ihres Talents wäre sie eine unter vielen ihres Fachs geblieben, hätte sie nicht zum richtigen Zeitpunkt im richtigen historischen Kontext gestanden und mit ihm Funken gesprüht. Das war für die Zwanzigjährige mit der zerrütteten Kindheit alles andere als selbstverständlich. Ihre Mutter war Widerstandskämpferin, lebte im Untergrund, kam mit Juliettes älterer Schwester ins KZ Ravensbrück. Juliette selber entging wegen ihres Alters der Deportation. Sie wollte Tänzerin oder Schauspielerin werden und trat noch vor Kriegsende als Statistin in der Uraufführung von Paul Claudels modernem Barockdrama "Der Seidene Schuh" auf.

Der für sie entscheidende Kontext war dann aber der Pariser Chansonkeller "Le Tabou", in dem sie 1946 begann und in dem das damals zur Legende ansetzende Philosophenpaar Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir sie eines Abends hörte. Und beeindruckt war. Sartre lud die junge Frau Tags danach in seine Wohnung ein und bot ihr ein paar Gedichte zur Vertonung und Aufführung an, auch eins von ihm. Sie schlug aus und entschied sich für "Si tu t'imagines" von Raymond Queneau und "L'éternel féminin" von Jules Laforgue. Vertont wurden sie von Joseph Kosma. Es wurden ihre ersten großen Erfolge. Doch der Weg war eingeschlagen. Das "Tabou" mit der selber singenden Muse wurde zum Ankerpunkt eines neuen Lebensgefühls. "Zazou" nannten manche das.

Intellektuell angehaucht und stets politisch eingefärbt

"La fourmi" von Robert Desnos und "Les feuilles mortes" von Jacques Prévert kamen später dazu. Und die Schriftsteller wetteiferten miteinander, für sie Liedtexte zu schreiben. Mit den Tourneen nach Amerika kamen in den frühen Fünfzigerjahren auch die internationale Berühmtheit und die Bekanntschaft mit Miles Davis oder Orson Welles. Juliette Gréco war die Parisienne für die halbe Welt und fortan fürs Leben. Im Unterschied zur anderen Größe, Edith Piaf, war sie aber die intellektuell angehauchte und stets politisch eingefärbte. In Paris selbst kam der erste Auftritt im Olympia und bald folgten Filmangebote, "The Roots of Heaven" von John Huston oder "Crack in the Mirror" von Richard Fleischer.

Rückkehr auf die Chansonbühne mit Jacques Brel, Guy Béart, Serge Gainsbourg, Auftritte in der populären Fernsehserie Belphegor oder das Fantom des Louvre, etwas Stargeplänkel in einschlägigen Magazinen und gleichzeitig weiterhin politisches Engagement mit gelegentlichen Gratisauftritten für die Genossen, dabei auch wiederholte Wechsel der Produzenten: So eine Mischung hätte die Karriere leicht ins Fahrwasser der Routine bringen können. Gréco wusste sich aber immer wieder neu zu finden und erfinden.

Die Ehe mit Michel Piccoli 1966 wurde zu ihrer dauerhaftesten und glamourösesten. Mit ihm zusammen rief die Sängerin zur Wahl des Präsidentschaftskandidaten François Mitterrand auf und sieben Jahre später klappte es dann auch. Mit ihren Memoiren "Jujube" zog sie vierundfünfzigjährig eine erste Bilanz ihrer Karriere und ihres Lebens. Doch damit war es noch lange nicht vorbei.

Aus der Sängerin wurde ihr eigener Mythos

Zwar verlangsamte sich mitunter der Rhythmus. Die großen Chansonbühnen der Welt und immer wieder auch das Olympia standen der stets in Schwarz Gekleideten mit den in die Länge getuschten Mandelaugen aber offen. Aus der Sängerin wurde ihr eigener Mythos, den sie ebenso gut spielte wie damals das Jungtalent. Nach einigen eher bescheidenen Versuchen mit eigenen Texten hielt sie sich für ihre Alben an die einander abwechselnden Schriftstellergenerationen. Auf die großen Namen der Nachkriegszeit folgten Jean-Claude Carrière, dann Marie Nimier, Jean Rouaud, Gérard Manset. Diese Offenheit auf Epochenwechsel bis praktisch zuletzt gehörten zu ihren großen Qualitäten.

Konstante Imagepflege und Aufgeschlossenheit gegenüber der Gegenwart gehörten zu ihren Geheimnissen. Mit unüberhörbarer Wehmut klang in letzter Zeit aber das Bewusstsein in ihren Liedern mit, dass sie selbst ebenso ein Emblem der Vergangenheit geworden ist wie das Pariser Quartier, mit dem ihre Kunst untrennbar verknüpft ist. Seit Jahren klagte sie darüber, dass in Saint-Germain-des-Prés die Modegeschäfte, die Buchhandlungen, die internationale Luxusklasse die angestammten Intellektuellenzirkel abgelöst haben. Das führte zur unvorstellbaren Situation, dass die Sängerin ihrer Stadt immer öfter fern blieb. In Südfrankreich ist sie nun mit 93 Jahren gestorben.