Kult-Mercedes von John Lennon:Ohne Grill mit Diamonds

Von Peter Richter

Musik- wie Autoliebhaber kurz aufgepasst: Der Wagen, den John Lennon noch als Beatle bestellt hatte und bald nach der Trennung der Band an den einstigen Kollegen Harrison weiterreichte, dieser Wagen steht jetzt bei dem bekannten Luxusgebrauchtwagenhändler John Hartley jr. in England zum Verkauf. Es handelt sich um einen Mercedes 600 Pullman von 1970, also schon mit den orangefarbenen Blinkern; bis 1969 waren die ja rot gewesen, was die Rückleuchten einheitlicher wirken ließ, aber so spielte halt auch eine Änderung der bundesdeutschen StVO in dieses Kapitel internationaler Musikgeschichte hinein.