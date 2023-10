Interview von Christine Dössel

Der österreichische Schauspieler Philipp Hochmair übernimmt nächsten Sommer in Salzburg die Titelrolle in Hugo von Hofmannsthals "Jedermann". Offiziell bestätigt wurde das von den Salzburger Festspielen zwar noch nicht, doch drang sein Name ebenso durch wie der des kanadischen Opernregisseurs Robert Carsen, der 2024 die kurzfristig anberaumte Neuinszenierung übernehmen soll. Erst vor einer Woche war bekannt geworden, dass die aktuelle "Jedermann"-Version von Michael Sturminger abgesetzt wird, mitsamt dem ganzen Team, inklusive Hauptdarsteller Michael Maertens. Sein Nachfolger Philipp Hochmair, vor kurzem 50 geworden, hat mit dem "Jedermann" eine lange Geschichte. Wir erreichen ihn am Telefon während des Drehs zu der Serie "Blind ermittelt".