Viele Kinozuschauer hatten sich auf den Filmstart des 25. James-Bond-Films im April gefreut. Am Mittwoch wurde bekannt, dass sie noch ein wenig länger warten müssen, um die Produktion mit dem Titel "Keine Zeit zu sterben" sehen zu können.

Das Filmstudio Universal Pictures gab gemeinsam mit den Produzenten Michael Wilson und Barbara Brocolli und der Filmproduktionsfirma MGM bekannt, dass sich der Kinostart des neuen James Bond-Filmes verzögern wird: Nach einer "sorgfältigen Abwägung" habe man aufgrund der angespannten Lage wegen des Coronavirus und den Auswirkungen der Epidemie auf den Kinomarkt beschlossen, den Film nicht wie geplant Anfang April starten zu lassen.

"Der Film wird im Vereinigten Königreich am 12. November 2020 erscheinen", hieß es in dem Statement, in den USA sei ein Start am 25. Oktober geplant. Die weltweiten Veröffentlichungstermine sollen folgen. Damit verschiebt sich die Premiere des neuen Films um sieben Monate. Ursprünglich hätte der Film in Deutschland am 2. April in den Kinos anlaufen sollen, der Kartenvorverkauf hatte schon begonnen.

Wegen des Coronavirus war zuvor aber schon die gesamte Werbetour zum neuen James-Bond-Film in China abgesagt worden. Anfang der Woche hatten die Autoren des einflussreichen James-Bond-Blogs eine Verschiebung des Kinostarts gefordert.

Es ist bereits das dritte Mal, dass der Start des Films verschoben wird. Zunächst war Regisseur Danny Boyle wegen "kreativer Differenzen" vom Projekt zurückgetreten und durch den US-Amerikaner Cary Joji Fukunaga ersetzt worden. Dann wurde der Termin um weitere zwei Monate verlegt, weil das Drehbuch nachgebessert werden musste.