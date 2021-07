Von Christian Mayer

Für alle Männer in der Mitte ihres Lebens, die sich gerade fragen, was eigentlich aus ihnen geworden ist, warum sie das Gefühl haben, nie die richtigen Worte zu finden für ihre latente Unzufriedenheit, gibt es jetzt einen kleinen Trost: Sie sind nicht allein mit ihrem Verdruss über gescheiterte Ehen oder ins Stocken geratene Karrieren. Nach einer kürzlich veröffentlichten internationalen Studie des Wirtschaftswissenschaftlers David G. Blanchflower steht nun auch das Alter fest, in dem die Menschen statistisch gesehen am unglücklichsten sind: 47. Laut Studie erreichen die Frauen diesen Tiefpunkt etwas früher, die Männer leiden dann mit Ende vierzig umso intensiver - und nicht selten endet diese Lebensphase mit einem theatralischen Ausbruchsversuch. Man möchte ja so gerne davonlaufen. Vor allem vor sich selbst.