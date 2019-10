Übernahme in schwierigen Zeiten: Andrea Lissoni, künftiger Direktor am Haus der Kunst.

Der aus Mailand stammende Kurator war zuletzt an der Londoner Tate Modern tätig - und steht in München vor gewaltigen Aufgaben.

Der Kunsthistoriker und Kurator Andrea Lissoni wird neuer Direktor am Haus der Kunst in München. Die Berufung wurde am Mittwochnachmittag bekanntgegeben. Der 1970 in Mailand geborene Lissoni arbeitet seit fünf Jahren als Senior Curator an der Londoner Tate Modern Gallery und ist dort für Film und Internationale Gegenwartskunst zuständig. Vorher leitete er das Ausstellungshaus HangarBicocca in Mailand und war Mitbegründer des italienischen Kunstnetzwerks Xing.

Der Nachfolger von Okwui Enwezor, der als Ausstellungsmacher und Documenta-Leiter die Kunstgeschichte der jüngeren Vergangenheit maßgeblich prägte, steht vor gewaltigen Aufgaben: Das Haus der Kunst machte nach dem Abgang und dem Tod von Enwezor vor allem mit negativen Schlagzeilen von sich reden: Neben finanziellen Problemen und viel kritisierten Umbauplänen gab es außerdem einen Skandal um eine mögliche Unterwanderung des Hauses von Scientology.

Dass der derzeitige Geschäftsführer Bernhard Spies bedeutende Ausstellungs-Kooperationen mit dem New Yorker Museum of Modern Art und der Londoner Tate Gallery zu Künstlerinnen wie Joan Jonas und Adrian Piper zugunsten von Werkschauen deutscher Malerfürsten absagte, beschert der aktuellen Berufung eine echte Pointe. Kurator der Joan-Jonas-Ausstellung war Andrea Lissoni.