Von Peter Richter

Da war so viel von Versöhnung die Rede, als am Ostermontag die Kapelle im rekonstruierten Kirchturm der Potsdamer Garnisonkirche eingeweiht wurde. Und was ist? Das Gegenteil. Ausgesprochen unversöhnt standen währenddessen die Protestierenden vor dem protestantischen Gotteshaus. "Sprengen den Scheiß!", stand sogar auf einem Schild, und das ist keine selten zu hörende Forderung.