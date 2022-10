Von Felix Stephan

In ihrem gerade erschienenen Essayband erzählt die ukrainische Autorin Tanja Maljartschuk an einer Stelle, wie sie im Jahr 2022 über den Wiener Hauptbahnhof läuft. Die Halle ist gefüllt mit ukrainischen Flüchtlingen, Müttern, Töchtern und "zehnjährigen Buben mit dicken bunten Jacken und gefütterten Hosen, als hätten sie vor, in Österreich einen verspäteten Skiurlaub zu verbringen". Der Anblick führt sie gedanklich zurück in das Jahr 1919, in dem eine freie Ukraine schon einmal von den Russen überfallen worden war. Insgesamt 50 000 ukrainische Geflüchtete hätten sich damals in Wien aufgehalten, darunter Anwälte, Schriftsteller, Wissenschaftler. In Hotels und Pensionen wollten sie ausharren, bis sich die Russen aus ihrem Land zurückgezogen hätten. Aber die Russen blieben, die Zeit wurde lang, das Geld knapp, die Pelzmäntel wurden versetzt, und die ukrainische Diaspora verstreute sich in alle Winde. "Auch darum", schreibt Maljartschuk, "darf sich der Untergang, vor dem die Ukraine erneut steht, nicht wiederholen."