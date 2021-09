Von Jakob Biazza

Auf dem Höhepunkt seiner "Maskerade", so nennt Foy Vance das selbst, was ja ein sehr einsichtiger Ausdruck ist für einen gemischten Strauß an Drogenproblemen, auf deren Höhepunkt jedenfalls brabbelte der irische Singer-Songwriter einmal sehr stoisch eine Zeile aus der Comic-Serie "Rick and Morty" vor sich hin. Sein gutes Recht, kann man freilich sagen, ist eine sehr amüsante Serie. Großes, US-amerikanisches Gaga. Allerdings stand Vance, während er brabbelte, im Gesamteindruck ein bisschen wie aus Versehen, in München auf einer Bühne.