Von Gerhard Matzig

Für geschätzt 500 Milliarden US-Dollar entsteht derzeit die absurde Megacity The Line am Roten Meer. Eigentlich sollten im 170 Kilometer langen Bandstadt-Gebäude, 200 Meter breit und 500 Meter hoch, bis zum Jahr 2045 neun Millionen Einwohner leben. Auch, um Saudi-Arabien aus der Öl-Steinzeit in den Tourismus-Futurismus zu führen.