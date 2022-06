Von Jakob Biazza

Vielleicht muss man Video und Song als große Friedensgeste lesen. Dann hätte das Ganze zumindest etwas Tröstliches in diesen wirren Wochen. Gab ja das, was man früher, in der ja auch längst nicht so guten alten Zeit, mal Beef genannt hätte. Eine Zeit, um das mal ins Verhältnis zu setzen, in der man das Testosteron-Getrommel zwischen der Ost- und der Westküste der USA noch allen Ernstes als "Krieg" bezeichnete. Sehr lang her. Auch gefühlt.

Jedenfalls: Snoop hatte Eminem zuletzt, nun, wie soll man sagen: geringgeschätzt? Er halte ihn, sagte er, nicht für einen der bis zum heutigen Tage besten zehn Rapper, was unter den wirklich sehr, sehr vielen, sehr, sehr dummen Dingen, die der Hardcore-Kiffer Snoop Doog in seiner Karriere bislang von sich gegeben hat, wirklich an allervorderster Front marschiert.

Man stritt sich also ein nutzloses Jahr lang. Dann war man wieder gut miteinander, trat gemeinsam in der Superbowl-Halbzeit-Show auf und nun eben eine gemeinsame Single. "From the D 2 the LBC" heißt sie, eine Referenz an die Heimatstädte der beiden: Detroit und Long Beach, California, und im Stil eher ein Eminem-Song. Klavier-getragen, moll-lastig, Synthie-Streicher. Erste, noch ins Intro genuschelte Zeile: "Yeah, it's been a minute. This prolly shoulda happened a while ago."

Problem: Es gibt Indizien, dass in der verwendeten NFT-Kunst Nazi-Symbolik versteckt ist

Stimmt ja auch: Das letzte Mal, dass die beiden auf einem gemeinsamen Stück zu hören waren, ist gut 20 Jahre her. "Bitch Please II" hieß es, zu finden auf Eminems "The Marshall Mathers LP".

Und man muss sagen: Womöglich wären, die schöne Friedensgeschichte mal beiseite, ein paar weitere Jahre auch nicht ganz schlimm gewesen. "From the D 2 the LBC" ist in der Folge jedenfalls leider nicht viel mehr als eine Aneinanderreihung von in allerbesten Momenten maximal dreiviertellustigen Kifferwortspielen ("Cause dope is addictive, just like they call it mari-ju-ana / Cause like marriage, you wanna marry Jane / It's like you and Spider-Man feel the very same (Yeah)"). Dafür gibt es aber ein sehr buntes Video, in dem sich die Beteiligten in die NFT-Affen des Bored Ape Yacht Club verwandeln und sehr verstrahlt durchs Drogenwunderland driften.

Problem nun womöglich noch: In kunstsinnigen Kreisen sammeln Menschen gerade Indizien dafür, dass der Bored Ape Yacht Club in seiner NFT-Kunst mit Nazi-, Alt-Right und anderen Trollsymbolen und Mechanismen hantiert. Mal sehen also, wie lang noch Frieden herrscht.