Ob der deutsch-italienische Kulturmanager trotz seiner Berufung an das Capodimonte-Museum als Bürgermeister-Kandidat in Florenz antritt, lässt er offen.

Von Marc Beise, Rom

Der Direktor des weltberühmten Museums Uffizien in Florenz, Eike Schmidt, 55, wechselt nach Neapel. Kulturminister Gennaro Sangiuliano teilte am Freitagabend mit, dass er Schmidt mit der Leitung des Capodimonte-Museums in Neapel betraut habe. Er löst dort den Franzosen Sylvain Bellengerè ab, der seit 2015 im Amt war. Positionen dieser Bedeutung können in Italien nur noch für zwei Mal vier Jahre vergeben werden, das galt auch für Schmidt in Florenz.