Von Laura Hertreiter

Nach den Vorwürfen gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann hat sich sein Bandkollege Christoph Schneider von ihm distanziert. Am Freitag teilte der Schlagzeuger auf Instagram mit, die Anschuldigungen der vergangenen Wochen hätten die Band und ihn "tief erschüttert". Er "glaube nicht, dass etwas strafrechtlich Relevantes (wie z.B. der Einsatz von KO-Tropfen) passiert ist. Nein. Ich glaube nicht, dass etwas Verbotenes vor sich ging, habe so etwas auch nie beobachtet und dergleichen auch von niemandem aus unserer hundertköpfigen Crew gehört". Dennoch seien "anscheinend Dinge passiert, die - wenn auch rechtlich ok - ich persönlich nicht in Ordnung finde".