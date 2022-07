Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank und Professor für Transnationale Soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences.

Interview von Jörg Häntzschel

Über Antisemitismus zu sprechen, ist Meron Mendels Beruf. Der Wissenschaftler, der 1976 in Tel Aviv geboren wurde, leitet seit 2010 die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, wo er Jugendliche und Erwachsene für das Thema sensibilisiert. Es lag also nahe, dass Documenta-Generaldirektorin Sabine Schormann ihn um Hilfe bat, als auf dem Banner des Kollektivs Taring Padi "People's Justice" antisemitische Zeichnungen entdeckt wurden. Mendel war gerne dazu bereit. Doch dann hörte er nie wieder von ihr. Am Freitag erklärte Mendel, er stehe als Berater der Documenta nicht mehr zur Verfügung. Wir sprachen am Samstag mit ihm.