Gastbeitrag von Anne Rabe

Seit dem Erscheinen von Dirk Oschmanns Pamphlet "Der Osten: eine westdeutsche Erfindung" in diesem Frühjahr wird wieder über jenen Osten geredet, der laut Oschmann in den letzten dreißig Jahren durch den Westen zur bloßen Abweichung von der eigenen Norm erklärt wurde. Oschmanns Buch provoziert nicht nur mit seinem Titel, es provoziert durchgängig auch mit der Schlichtheit seiner Argumentation. Dass er das auch will, gibt der Autor gleich zu Beginn seines Buches offen zu. Man darf also davon ausgehen, dass es sich hier nicht um eine Unfähigkeit zu komplexen Gedankengängen handelt, sondern um Kalkül. Der Autor ist Professor für Literaturwissenschaft an der Universität Leipzig.