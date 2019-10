Ingo Maurer im Mai dieses Jahres in der Pinakothek der Moderne in München

Der Lichtgestalter Ingo Maurer ist tot. Das teilte seine Agentur am Dienstag mit. Der deutsche Designer war vor allem für seine Lampen und Lichtinstallationen bekannt, darunter die Tischleuchte "Bulb". Maurer wurde 87 Jahre alt.

Maurer wurde 1932 auf der Insel Reichenau im Bodensee geboren. 1966 produzierte er seine erste Lampe, "Bulb", eine stilisierte übergroße Glühbirne, die immer noch hergestellt wird. Von Maurer stammt der Satz: "Schlechtes Licht macht unglücklich."

Maurers Werk basierte auf dem Konzept von Überraschung und Orientierungslosigkeit. Zu seinen bekannteren Entwürfen zählen die geflügelte Birne "Lucellino" (1992) sowie die Keramikscherbenlampe "Porca Miseria!" (1994), die neben weiteren Stücken Maurers im Musem of Modern Art in New York zu sehen sind. In München war er für die Neugestaltung des Lichtkonzepts in den U-Bahnhöfen Münchner Freiheit, Westfriedhof und Marienplatz zuständig. Zuletzt entwarf er für das Münchner Residenztheater die Installation "Silvercloud".