Von Miryam Schellbach

Im Streit im deutschen PEN-Zentrum, seit einigen Wochen auch in der Öffentlichkeit ausgetragen, haben die Gegner des PEN-Präsidenten Deniz Yücel zu einem nie da gewesenen Mittel gegriffen: Eine Gruppe von 36 Mitgliedern des Schriftstellerverbands machte jetzt einen Abwahlantrag bekannt, den sie bei einer im Mai anstehenden Mitgliederversammlung zur Abstimmung bringen will. Eine solche Misstrauensbekundung gegenüber ihrem Repräsentanten hat es in der Geschichte des deutschen PEN bisher nicht gegeben.