Bond-Darsteller Daniel Craig tänzelt für eine Wodka-Marke durch Paris. Das ist unfein, macht aber was her. Vor allem auf Tiktok, dem Tanzbooster unter den sozialen Medien.

Von Dorion Weickmann

Wetten, dass es nur eine Frage von wenigen Tagen ist, bis man Leute rückwärts durch Türen laufen, in kniehohem Wasser waten, auf Dächern herumhüpfen sieht? Wenn nicht im echten Leben, dann auf Tiktok, dem Tanzbooster unter den sozialen Netzwerken. Gut möglich, dass sich dort Hunderttausende in 15- oder 60-Sekunden-Clips präsentieren werden, die einem illustren Vorbild nacheifern: Niemand anderes als Daniel Craig hat sich für die Werbung einer Wodka-Marke einkaufen lassen und tänzelt neuerdings auf Youtube durchs nächtliche Paris. Vorbei an Horden von Fans, hinein ins Edelhotel, hinauf in die Suite, wo ihn Hochprozentiges im verspiegelten Bar-Tabernakel erwartet.