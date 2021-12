Erst Delta, dann Omikron - und was kommt als Nächstes?

Von Nils Minkmar

Es ist ganz einfach. Wenn man in Wiesbaden ein Restaurant aufsucht, zeigt man seinen Impfnachweis und trägt eine Maske, bis man am Tisch sitzt. Überquert man den Rhein und möchte das Gleiche in Mainz tun, dann muss man zusätzlich zum Impfnachweis noch einen frischen negativen Test mitbringen. Es sei denn, man kann den Nachweis einer Booster-Impfung zeigen, dann braucht man ihn nicht. Reist man nach dem Essen dann von Rheinland-Pfalz wieder retour nach Hessen, um eine Bar aufzusuchen, ist dann auch dort, Booster oder nicht, ein Test nötig.