Mit dem Virus breiteten sich die Wörter "wir", "alle" und "zusammen" aus. Unter dem Hashtag "Wir bleiben zuhause" beriet das Bundesgesundheitsministerium. "This season we're all one Team", versprach Budweiser den USA. "Wir sind sicher, zusammen können wir auch diesen Gegner schlagen", schwäbelte Jogi Löw im VW-Spot, "weil wir alle zusammen eine Mannschaft sind." Der Claim war: "Wir und jetzt für alle" (Edeka), "Gemeinsam da durch" (Sparkasse), "Gemeinsam geht alles" (Aldi).