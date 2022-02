Wer in Deutschland an Covid erkrankt, bekommt Post vom Amt. Empathie gibt es darin keine, nur Belehrungen und Drohungen.

Von Nils Minkmar

Auch wer sich in der Stadt Köln mit Corona ansteckt, bekommt Post vom Gesundheitsamt. Überschrieben ist der dreiseitige Brief mit dem schönen, fünfsilbigen Traumwort "Ordnungsverfügung". Das Schreiben auf auffällig eng bedruckten (Lesebrille und zusätzlich nah drangehen) Seiten klingt, als sei der Adressat in Schwierigkeiten, von denen die Infektion mit Corona jetzt noch die geringste ist.