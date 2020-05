Kultur und Corona:Bereit, besucht zu werden

'Das Wannenbad' von Edgar Degas aus dem Jahr 1889 im Städel-Museum in Frankfurt, das am 05. Mai wieder öffnete. Mit Zugangsbeschränkungen und Hygieneauflagen nehmen Museen nach und nach den Betrieb wieder auf.

Deutschland:

Baden-Württemberg

Unter Schutzauflagen wird die Kunsthalle Mannheim am Freitag, den 8. Mai wieder für Besucher zugänglich gemacht. Geöffnet wird zunächst das Erdgeschoss des Neubaus mit der Sonderausstellung "Walker Evans Revisited" im Rahmen der Biennale für aktuelle Fotografie sowie die Ausstellung "On the Quiet" im STUDIO.

Berlin

In Berlin machten am ersten Maiwochenende Galerien den Anfang - wie die Galerie Konrad Fischer mit Werken von Thomas Schütte. Auf drei Etagen sind neben Schüttes schachfigurartiger Installation "Gartenzwerge" mit den eindruckvollen Keramikköpfen der "Experten" auch aktuelle Arbeiten zu sehen.

In der kommenden Woche sollen weitere Ausstellungen folgen. So will das Palais Populaire vom 6. Mai an "Christo and Jeanne-Claude. Projects 1963-2020" präsentieren. Größere Häuser planen für Mitte Mai die Rückkehr zu einem eingeschränkten Publikumsverkehr. Das Deutsche Historische Museum will vom 11. Mai an zunächst nur seinen Pei-Anbau mit der Ausstelluung "Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert" öffnen.

Die Staatlichen Museen wollen bis Mitte Mai "das eine oder andere Haus" aufschließen. Nach den Planungen sollen Museen auf der Museumsinsel und am Kulturforum dabei sein. Die Staatlichen Museen verfügen über 13 Sammlungen in 19 Häusern.

Das Brücke-Museum hat seine Wiedereröffnung für den 15. Mai angekündigt. Dann sollen Arbeiten von Max Kaus, die das Museum gerade als Schenkung erhalten hat, mit Werken der Brücke-Maler in Verbindung gesetzt werden.

Brandenburg

Am langen Mai-Wochenende wurden die ersten Schlösser und Museen nach der Lockerung der Corona-Beschränkungen wieder eröffnet. Im Potsdamer Belvedere auf dem Pfingstberg seien von Freitag bis Sonntagmittag 160 Besucher gezählt worden, berichtete eine Sprecherin.

Am Mittwoch, den 6. Mai öffnet das Museum Barberini nach etwa zweimonatiger Schließung. Die Ausstellung von Werken des französischen Malers Claude Monet wurde verlängert. Die Besuchsdauer im Museum wurde auf 120 Minuten begrenzt. Außerdem dürfen nur 80 Gäste pro Stunde ins Barberini hineingehen - etwa ein Drittel der üblichen Besucherzahl. Eine Atemschutzmaske ist Pflicht.

Hessen

Am Samstag, 09. Mai, öffnet das Frankfurter Städel-Museum nach der Zwangsschließung wieder für Besucher. 200 Besucher dürfen pro Stunde ins Museum, wie eine Städel-Sprecherin erklärte. Sie müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und sollen vorab ein Online-Ticket buchen.

Hamburg

In Hamburg dürfen Museen, Ausstellungshäuser und Gedenkstätten von Donnerstag, 07. Mai an wieder ihre Türen öffnen. Die Häuser hatten zuvor Leitlinien zum Schutz der Besucher und Mitarbeiter beschlossen. Diese sehen vor, dass jeweils ein Besucher pro 20 Quadratmeter die Einrichtungen besuchen kann, um die notwendigen Abstandsregeln zu wahren. Einige Museen haben ihre aktuellen Ausstellungen verlängert.

Niedersachsen

Auch in Niedersachsen und Bremen sind ab Donnerstag, den 7. Mai, die ersten Ausstellungshäuser nach der Corona-Zwangspause für das Publikum zugänglich - mit Hygiene-Auflagen, darunter das Landesmuseum Hannover und das Sprengel Museum.

Sachsen

Nach sieben Wochen hat die Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden am Dienstag, den 5. Mai erstmals wieder ihre Türen für Besucher geöffnet. Mund-Nasen-Schutz und 1,50 Meter Mindestabstand sind Pflicht. Mit Meisterwerken italienischer, holländischer, flämischer und deutscher Maler zählt die Galerie zu den bedeutendsten Gemäldesammlungen der Welt. Das Nebengebäude, der Semperbau, war nach sieben Jahren Sanierung erst Ende Februar wiedereröffnet worden - zwei Wochen später musste es wegen Corona erneut schließen.

International:

Schweiz

Das Museum Fondation Beyeler bei Basel öffnet nach der Corona-Zwangspause am kommenden Montag, den 11. Mai wieder seine Türen. An diesem Donnerstag beginnt nach Angaben des Museums der Vorverkauf für Tickets. Die eigentlich nur bis 17. Mai angekündigte Ausstellung mit Landschaftsdarstellungen des US-Malers Edward Hopper läuft nun bis zum 26. Juli.

In Basel öffnet auch die Kunsthalle ab Dienstag, den 12. Mai 2020 wieder ihre Räume. Eine von Nick Mauss konzipierte Gruppenausstellung ("Bizarre Silks, Private Imaginings and Narrative Facts, etc.") wird bis zum 20. September verlängert.

In Zürich öffnet das Kunsthaus am Freitag in einer Woche (15. Mai) wieder für Besucher. Dort sind noch bis Juli Darstellungen von Ottilia Giacometti zu sehen, der Tochter von Giovanni und Schwester von Alberto Giacometti.

Griechenland

Am 18. Mai sollen die archäologischen Stätten des Landes wieder öffnen, zu ihnen zählt die Akropolis von Athen. Die Museen sollen dann am 15. Juni wieder für Besucher zugänglich sein. Die griechische Regierung hatte auch angekündigt, Griechenland für Besucher aus dem Ausland ab dem 1. Juli öffnen zu wollen.