Im Netzt finden gesellschaftliche Debatten immer weniger statt, während die üblichen Beauty-Tipps an Beliebtheit gewinnen.

Immer seltener gelingt es dem Internet, gesamtgesellschaftliche Trends zu artikulieren. Das liegt nicht nur am Niedergang des früher "Twitter" genannten Netzwerks.

Von Michael Moorstedt

Keiner weiß mehr, was eigentlich los ist. Der Watercooler-Talk, jener gemeinschaftsstiftende Moment am Montagvormittag, während dem die Bürobelegschaft in der Betriebsküche über das eine Bundesligaspiel, den einen Film, den einen "Presseclub"-Auftritt des Wochenendes rekapituliert, ist schon lange verschwunden. Mittlerweile findet die Ratlosigkeit aber auch online statt.