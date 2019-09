Würde man dem Autor selbst Glauben schenken, hätte dieses Buch gar nicht übersetzt werden müssen. Christopher Isherwood nannte "Die Welt am Abend", 1954 im Original als "The World in the Evening" erschienen, "meinen schlechtesten Roman" - so steht es in seinem letzten großen Lebensrückblick, der spirituellen Autobiografie "My Guru And His Disciple", erschienen 1980, sechs Jahre vor Isherwoods Tod. Aber, nun ja, kann nicht ein "schlechter" Isherwood-Roman immer noch viel unterhaltsamer, gewitzter und lebensschlauer sein als viele andere Bücher? Sicher kann er das - wie die Erstübersetzung ins Deutsche von Hans-Christian Oeser zeigt.

Da ist Stephen, ein "großer, blonder, ziemlich junger, ziemlich alter Mann mit einem mäßig gut aussehenden, ängstlichen Gesicht". Stephen ist in England geboren, aber eigentlich Amerikaner, er ist offen für Homoerotik, aber eigentlich heterosexuell, er lebt in Hollywood, findet das Getue dort aber eigentlich lästig. Er ist 32 und "zufällig stinkreich" (Familienerbe, danke). Seine verstorbene erste Ehefrau, die berühmte Schriftstellerin Elizabeth Rydal fand ihn "melodramatisch".

Melodramatisch verhält sich Stephen denn auch gleich zu Beginn, im April 1941, als er seine zweite Frau, die im Gegensatz zu Elizabeth aufgedrehte und hedonistische Jane, auf einer Party in flagranti mit einem anderen erwischt. Stephen schmollt und heult wie ein eifersüchtiger Teenager und zieht überstürzt aus der gemeinsamen Villa aus. Zuflucht findet er an der Ostküste bei einer alten Freundin der Familie, Sarah. Die ist Quäkerin und hat, weil in Europa gerade die Nazis wüten, eine junge deutsche Geflüchtete aufgenommen, Gerda. Deren Mann war im Widerstand, ob er noch lebt, ist unklar. Stephen und Gerda verstehen sich gut, aber nicht so gut, wie man jetzt denken könnte.

Als Stephen Gerda erzählt, dass der erfolgreichste Roman seiner toten Frau Elizabeth "Die Welt am Abend" heißt, staunt die: "Das war auch der Name einer kommunistischen Zeitung in Berlin. Bevor Hitler an die Macht kam", sagt Gerda. Die Zeitung gab es tatsächlich, die Welt am Abend war gerade von der Gestapo verboten worden, als Christopher Isherwood Berlin im Mai 1933 wieder verließ. Thomas Mann, Lion Feuchtwanger, Kurt Tucholsky, Erich Mühsam hatten für das Blatt geschrieben. Isherwood hatte zwischen 1929 und 1933 in Berlin Zuflucht vor der englischen Prüderie und dem Klassensystem gesucht, sich mit Schöneberger Puppenjungen - der damalige Begriff für Stricher - vergnügt und Material für seine "Berlin Stories" gesammelt, zu denen der Bestseller "Goodbye to Berlin" von 1939 gehört. Er wurde zur Grundlage des "Cabaret"-Musicals und hat in der englischsprachigen Welt das Bild von der spätweimarischen Hauptstadt so geprägt wie F. Scott Fitzgeralds "The Great Gatsby" jenes der Roaring Twenties in den USA.

In der Hauptfigur Stephen steckt so gesehen, ähnlich wie in den Ich-Erzählern der Berlin-Geschichten, sehr viel Isherwood. Zum Beispiel beschreibt Stephen in einer stolz-derben Junggesellen-Erinnerung Berlin als Stadt, die "für einen entlaufenen Puritaner ein passenderer Zufluchtsort war als Paris, weil sie das Laster anerkannte und mit humorloser preußischer Gründlichkeit in all seinen Formen kultivierte". Wir sind hier schon mittendrin im Mittelteil des Romans, dessen Handlung nicht so interessant ist, weil Stephen eigentlich nur im Bett liegt. Er ist im Trancezustand seiner Post-Trennungs-Depression vor einen Lkw gelaufen und nun voll eingegipst. Zu Literatur wird das, weil Stephen im Krankenbett sein Leben Revue passieren lässt. Er liest sehr viel und führt ausgiebige Gespräche mit Besuchern. Im Grunde ist der Roman hier nur eine lose Folge von Vignetten, die aber, jede für sich, mehr Wahrheit über die Menschen, das Schreiben, Sex, Beziehungen und das Sterben enthalten als so manches Gesamtwerk.