Der frühere Oligarch und jetzige Kremlgegner Michail Chodorkowskij am Donnerstag in München.

Der einstige Oligarch und jetzige Kremlkritiker Michail Chodorkowskij hat eine Anleitung zum Sturz Putins geschrieben. Am Vorabend der Sicherheitskonferenz hat er sie in München vorgestellt.

Von Moritz Baumstieger

Wie der stolze Bezwinger eines Ungeheuers aus einem Märchen sieht der Mann auf der Bühne des Literaturhauses in München nicht aus. Keine goldene Rüstung, kein Schild, keine Lanze. Er trägt eher die an Steve Jobs angelehnte Tracht jener Superreichen, die lieber in der Ecke der Philosophen gesehen werden möchten, denn in der der Protzer: Kurze graue Haare, randlose Brille, blaue Jeans. Und die Applewatch ragt zwar nicht aus dem Ärmel eines schwarzen Rollkragenpullis, aber aus dem eines sehr dezenten schwarzen Sakkos.