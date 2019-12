Einkaufen auf der Oxford Street in London in der Weihnachtszeit ist, als ginge man zum Shoppen am besucherstärksten Tag auf das Oktoberfest: Zehntausende schwer bepackte Menschen, Gedrängel und Geschrei, Straßenmusiker, Bettler, Lichtorgeln, glitzernde und gleißende Installationen, und aus jedem Geschäft dringt der betäubende Klang eines anderen Weihnachts-Hits.