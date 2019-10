Jackie Thomae - Brüder

Ein Chaot, Partytiger und Taugenichts im Berlin der Nachwendejahre und ein superfokussierter Architekt im London des frühen 21. Jahrhunderts, der bis zum Burnout arbeitet: Diese beiden Männer kennen sich nicht, aber sie haben denselben Vater. Den sie auch nicht kennen. Dieser Vater hat in den Siebzigern in der DDR studiert, als Gaststudent aus dem Senegal. Und er hat in Leipzig und Ostberlin je eine Frau mit einem kleinen Kind zurückgelassen. Jackie Thomaes "Brüder" ist eine "Great German Novel" über die Liebe unter Individualisten, vaterloses Aufwachsen, die Nachwende-Zeit. Die Frage, welche Rolle Hautfarben im Leben spielen kommt darin vor, aber nur als ein Thema unter anderen.

