Interview von Timo Posselt

Bryan Adams ist nicht einfach nur glücklich, er ist, so sagt es sein neues Album, das freilich vor dem Krieg aufgenommen wurde: "So Happy It Hurts". Schmerzhaft glücklich also. Auf dem Album singt seine unverkennbare 90-bar-Raucherliga-Kehle denn auch Zeilen wie diese: "The sun is shinin' and there is no more rain." Davon muss er uns doch was abgeben können. Im Zoom-Call ohne Bild sitzt denn auch ein gut gelaunter Optimist in einer Kölner Hotelsuite, der, bevor das Gespräch richtig beginnt, selbst den hereinplatzenden Zimmerservice noch mit einem lieben Wort bedenkt.