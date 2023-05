Andere gehen am Wochenende ins Museum oder wandern, er schreibt: der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire.

Von Felix Stephan

Während in dieser Woche in Frankreich das Internet über dem Wirtschaftsminister Bruno Le Maire zusammenbrach, weil es in seinem neuen Roman eine explizite Sexszene gibt, die umgehend auf Twitter bejohlt wurde, posierte der deutsche Justizminister Marco Buschmann gleichzeitig mit einer Yoda-Puppe, die, wie bald kritisch angemerkt wurde, gar nicht Yoda darstellte. Und auch wenn diese Gleichzeitigkeit wahrscheinlich Zufall ist, sagt sie womöglich doch etwas darüber aus, wie Politiker sich selbst und die Öffentlichkeit sehen und mit welchen Mitteln sie versuchen, mit ihr ins Gespräch zu kommen.