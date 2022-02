Britney Spears schreibt ein Buch über ihr Leben - und ein US-Verlag legt dafür eine Millionensumme hin. Das US-Promi-Portal "Page Six" berichtet, dass "Simon & Schuster" sich die Rechte an den Memoiren der Sängerin für 15 Millionen US-Dollar (etwa 13 Millionen Euro) gesichert haben soll - eine ähnliche Summe, wie sie 2001 der ehemalige US-Präsident Bill Clinton aushandelte. Bevor die 40-jährige Spears bei dem New Yorker Großverlag unterschrieb, habe es eine Bieterschlacht verschiedener Häuser gegeben, zitiert "Page Six" einen Insider. Er sagt: "Der Deal ist einer der größten aller Zeiten, hinter den Obamas." Wobei der Abstand zum ehemaligen US-Präsidentenpaar dann doch weit ist: Ihre Bücher sollen Barack und Michelle Obama vor fünf Jahren mehr als 60 Millionen Dollar eingebracht haben.

Weder Simon & Schuster noch Britney Spears wollten sich bisher zu der angeblichen Einigung äußern. Spears machte in den vergangenen Jahren Schlagzeilen über die Popmusik hinaus: Mehr als 13 Jahre stand sie wohl gegen ihren Willen unter der Vormundschaft ihres Vaters, bis ein Gericht diese im vergangenen Jahr aufhob. In den sozialen Medien hatten sich unzählige Fans unter dem Hashtag #freeBritney mit der Sängerin solidarisiert. Spears' Sicht auf ihr "toxisches" Leben und ihr Verhältnis zur Familie - das sie etwa in einer Veröffentlichung ihrer Schwester falsch dargestellt sieht - soll neben einer Aufarbeitung ihrer Karriere den Schwerpunkt des Enthüllungsbuches bilden. Dass sie ihr Leben in Buchform aufarbeiten will, hatte Spears Anfang des Jahres angedeutet. Auf Instagram postete sie das Bild einer Schreibmaschine und fragte: "Soll ich VON VORNE anfangen???"