Jetzt also wird eine wunderbare Liebesbeziehung legalisiert, jetzt endlich haben Dirigent Simon Rattle und das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks zusammengefunden. Der Meister wird die Meistertruppe ab der Spielzeit 2023/24 als neuer Chefdirigent leiten. Der Bayerische Rundfunk (BR) ist glücklich, die Musiker sind es, viele Klassikfreunde ebenfalls. Schließlich ist Rattle für München durchaus ein Glücksfall, allerdings mit ein paar Fragezeichen.

Schon das erste gemeinsame Konzert 2010 von Rattle und den BR-Sinfonikern bedeutete das reine Glück, das bis heute nachwirkt. Rattle war da noch der Chef der Berliner Philharmoniker, das Orchester wurde von dem vor einem Jahr verstorbenen Mariss Jansons gleitet. Allerdings fanden sowohl Rattle als auch die Musiker beim jeweils anderen etwas, was sie bei ihrem festen Partner wohl unbewusst vermissten. Jedenfalls spielten die BR-Musiker im Herkulessaal plötzlich unfassbar leise, klangsensibel, elegant, farbenreich. Sie schienen Rattle glücklich vorausschauend all jene Wünsche zu erfüllen, bei denen sich die Berliner nicht ganz so zuvorkommend zeigen wollten oder konnten. Die Berliner sind, wohl auch wegen ihrer von Dirigierweltmeistern wie Wilhelm Furtwängler, Herbert Karajan und Claudio Abbado geprägten Vergangenheit, selbstbewusster als die Münchner, und sie klingen gerade in ihrer von Hans Scharoun gebauten heimischen Konzertarena etwas kälter und kontrollierter als die Münchner.

Zumindest im Herkulessaal, den Rattle nach einer frühen Erfahrung ganz dezidiert der viel größeren und akustisch heikleren Gasteigphilharmonie vorzog. Wie Jansons war und ist Rattle ein Verfechter des gerade mühsam in die Wege geleiteten Saalneubaus, der etlichen Klassikfreunden jetzt durch den Tod Jansons gefährdet schien. Gerade in seuchenbedingt finanziell knappen Zeiten und in einer mit Konzertsälen nicht gerade unterversorgten Stadt. Mit Rattle aber wir der große Traum der BR-Sinfoniker von einem eigenen, akustisch überzeugenden Saal wieder sehr viel realer. Auch wenn derzeit der Konzertbetrieb völlig zum Stillstand gekommen ist.

Vor zehn Jahren dirigierte Rattle bei seinem BR-Debüt Robert Schumanns indische Oratoriumsphantasmagorie "Das Paradies und die Peri". Das ist ein typisches Rattle-Stück. Der Mann dirigiert zwar so ziemlich alles vom Barock ist zu Uraufführungen, aber er liebt besonders Komponisten mit intellektuellem Touch. Schumann gehört zu dieser Kategorie, aber auch Joseph Haydn, der Rattle zu unvergleichlichen Höheflügen inspiriert, genauso Jean-Philippe Rameau, Gustav Mahler, ganz zu schweigen von all jenen gemäßigt modernen Komponisten oft britischer Provenienz, an denen Rattles Herz hängt: Thomas Adès oder Mark-Anthony Turnage. Rattles Faible für Moderne wie für Barockmusik wird die Münchner Konzertprogramme bereichern, die sich nur selten aus der Kielspur zwischen Ludwig van Beethoven und Dmitri Schostakowitsch hinauswagen. Und mit den BR-Sinfonikern hat er auch das richtige Orchester zur Hand, das durch die auf Moderne spezialisierte Reihe "musica viva" ausreichend Erfahrung mit dem Ungewohnten hat Querständigen hat.

Rattles Vorliebe für Klarheit und seine Abneigung gegen orchestrales Raunen und Wabern führten in seinen ersten Berliner Jahren zu Verwerfungen. Konservative Konzertgänger warfen die Frage auf, ob die Berliner unter Rattle nicht ihren angestammten Klang verlieren würden, für den Furtwängler, Karajan und selbst noch Abbado standen. Sicher war und ist, dass Rattle mit dem beschworen und nie genauer definierten "deutschen" Klang nicht viel im Sinn hatte, dass er keine Mischung der Instrumentalgruppen (wie sein großer Antipode Christian Thielemann) anstrebte, dass er womöglich weniger emotional musizierte wie der ganz seinem Bauchgefühl vertrauende Valery Gergiev, der damit derzeit bestens bei den Münchner Philharmonikern reüssiert.

Die Kritik verstummte nach und nach, Rattle reifte. Wer erlebt hat, wie er bei seinem Abschied 2018 von den Berlinern die Sechste Symphonie von Gustav Mahler dirigierte, mit diesem Stück debütierte er 1987 bei diesem Orchester, der vermisste weder Emotionen noch Wärme. Diese neue Sinnlichkeit Rattles verband sich hinreißend mit seiner alten Lust an kompliziert brüchigen Gebilden, die weit übers rein Musikalische hinauszielen, die in Musik gefasst Weltanschauung sind, die außermusikalische Denkbewegungen beschreiben. Komponisten aber, die sich solcher Vielbödigkeit entziehen, kommt Rattle nicht immer beglückend nahe. So etwa Wolfgang Amadeus Mozart, der viel konzentrierter im Klang arbeitet und erzählt als Joseph Haydn. Oder Johannes Brahms, der seine Symphonien zwar mühevoll intellektuell aus kleinsten Motiven häckselt, aber dann doch noch dem ganz großen Gefühl giert, um lebendig zu werden. Oder Beethovens Symphonien, wo Rattles Deutungen immer von einer leichten Anstrengung künden, wo der Dirigent dem Pathos und dem Idealismus des Komponisten stets etwas reserviert begegnet, weshalb ihm die Naturfeier der Pastorale am besten gelingt. Auffällig ist auch, dass Rattle neuerdings sich immer begeisternder in Richard Wagners Dramen hineinbohrt, aber ausgerechnet da fremdelt, wo dieser Komponist aufs irrational Mythologische als zentralem Punkt seines Komponierens abhebt.

Rattle wird in einer Woche 66 Jahre alt. Längst ist er nicht mehr der revolutionäre Außenseiter, als der er einst bei den Sinfonikern in Birmingham begonnen hatte, die Klassikwelt aufzumischen und aufzubrechen. Dieser ursprüngliche Impuls ist geschwunden, der Gang durch die Institution Berliner Philharmoniker hat Rattle abgeschliffen. Er ist der neben Christian Thielemann der bedeutendste Dirigent seiner Generation. Rattle wie Thielemann haben ihren Stil gefunden, beide stehen für sichere Klassikwelten, die keine Umbrüche oder Neuausrichtung erwarten lassen. Das ist für ein Traditionsorchester wie die BR-Sinfoniker wichtig, die zur Weltspitze zählen und ihre Position sicher nicht durch Experimente gefährden wollen. Rattle ist neben Thielemann und Daniel Barenboim einer der wenigen Dirigenten, die weit über die enge Klassikwelt hinaus bekannt ist. Das wird sich auch beim Neustart des Klassikkonzertbetriebs auszahlen, wenn zunehmend Forderungen nach Einsparungen erhoben werden. Einem Rattle schlägt man nicht so leicht etwas ab. Der Mann kann jederzeit gehen und wird überall mit offenen Armen begrüßt werden.

Valery Gergiev, ein Jahr älter als Rattle, ist jetzt seit fünf Jahren Chef der Münchner Philharmoniker, der 48-jährige Vladimir Jurowski wird in ein paar Monaten der neue Chef der Münchner Staatsoper. Jurowski ist in dieser allmächtigen Münchner Dirigententrias der interessanteste und vielseitigste Künstler. Weil bei ihm sehr viel weniger als bei Rattle und Gergiev klar ist, wohin sein Weg geht und wie er vom hiesigen Publikum angenommen werden wird. Jurowski hat wie Rattle und ungleich Gergiev ein riesiges Interesse an neuen Welten und neuen Klangkulturen. Er ist auch noch jung genug, um das durchzusetzen, zudem noch weniger von den Gleichschaltungen des Klassikbetriebs gezeichnet als seine beiden Kollegen. So deckt ein jeder der drei ein eigenes Segment in München ab. Rattle fungiert dabei als erfahrener Grandseigneur. Der vielleicht aus der jetzt legalisierten Liebesbeziehung mit den BR-Sinfonikern die Kraft schöpfen wird für eine Neuerfindung seines Tuns und Musizierens. Zuzutrauen ist das dem Mann, erst recht in der selbsternannten Musikstadt München.