Von Andrian Kreye

Es war vielleicht die falsche Frage, was Yelena Yemchuk aus ihrer Kindheit in Kiew am meisten vermisste, nachdem sie mit elf Jahren nach Amerika gezogen war. Sie bricht jedenfalls kurz in Tränen aus, aber in ihrer Antwort steckt doch auch viel von dem, was ihre Fotografie ausmacht. "Es war der Geruch dort, die Bäume. Die Art, wie mich meine Großmutter anschaute. Wie die Leute dort schauten."