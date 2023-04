Flexen am Kurfürstendamm

Renommieren mit Sportwagen am Kurfürstendamm in Berlin: Wetten, dass das Kennzeichen aus Teltow-Fläming ist? Da ist die Zulassung billiger.

Klimakleber? In Kreuzberg vielleicht. In anderen Teilen nicht nur Berlins zeigt sich die Jugend so PS-begeistert wie lange nicht.