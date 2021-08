Von Tanjev Schultz

Für einen so bedeutsamen Ort sieht er ganz schön mickrig aus. Kaum größer als ein Fußballfeld liegt "People's Park" in Berkeley, Kalifornien, zwischen einem noblen Wohnviertel, dem Uni-Campus und der trubeligen Telegraph Avenue, auf der Tätowierer, Schallplatten- und T-Shirt-Händler ihr Geschäft mit der Gegenkultur machen. Um den Park, den Hippies und Yippies 1969 auf einer matschigen Freifläche in einem fröhlichen Happening bepflanzt haben, wird nicht nur gestritten, sondern gekämpft. Polizei gegen Aktivisten, Uni-Verwaltung gegen Studierende. Bald könnte es wieder so weit sein. Geht es nach der Stadt und der Hochschule, die das Grundstück besitzt, werden Baufahrzeuge anrücken. Ein großes Studentenwohnheim soll entstehen.