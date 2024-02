Die wichtigsten britischen Filmpreise wurden am Sonntag in London verliehen - und zum großen Sieger des Abends avancierte "Oppenheimer". Der 13 Mal nominierte biografische Historienfilm über den "Vater der Atombombe", den Physiker J. Robert Oppenheimer, bekam sieben Bafta-Auszeichnungen. Unter anderem erhielt er den wichtigsten Preis für den besten Film und Cillian Murphy wurde als bester Hauptdarsteller geehrt. Der aus Cork im Südwesten der grünen Insel stammende Filmstar ("Dunkirk", "Peaky Blinders") ist der erste in Irland geborene Schauspieler, der einen Bafta als bester Darsteller bekam.

Die Macher von "Barbie" und Sandra Hüller gingen indes leer aus. Die 45-Jährige war als erste deutsche Schauspielerin nominiert worden. Sie hatte als beste Hauptdarstellerin ("Anatomie eines Falls") und auch als beste Nebendarstellerin ("The Zone Of Interest") auf der Liste der Nominierten gestanden.

Mehr in Partylaune dürfte das Team von "Poor Things" gewesen sein. Der fantastische Film im Frankenstein-Stil, von der BBC als wahlweise "feministisches Meisterwerk oder eine frauenfeindliche Männerfantasie" eingestuft, wurde mit fünf Auszeichnungen dekoriert - für Emma Stone als beste Hauptdarstellerin sowie in den Kategorien Kostüm, Maske, Szenenbild und visuelle Effekte.

Dafür gab es bei der Verleihung zwei Premieren: Der Preis für die beste Regie ging an "Oppenheimer"-Regisseur Christopher Nolan war es der erste Bafta seines Lebens. Außerdem gewann mit "The Zone of Interest" zum ersten Mal in der Geschichte der Baftas ein britischer Film den Preis als bester nicht-englischsprachiger Film.